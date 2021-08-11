Россиянам назвали самые популярные направления для путешествия выходного дня

Севастополь и Анапа возглавили рейтинг самых популярных российских направлений для путешествия выходного дня в предстоящем сентябре. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Забронировать жилье в этих городах можно за 2,9 и 1,9 тысячи рублей соотвественно. Высоким спросом пользуются также другие курорты Крыма и Краснодарского края — Гагра, Бахчисарай, Красная поляна, а также столица Кубани, Краснодар. Цены на проживание варьируются от 2,8 до 4,9 тысячи рублей.

Кроме того, многие туристы решили провести уикенд в Санкт-Петербурге, Калининграде и Пряжинском районе в Республике Карелия.

Ранее в августе Крым и Краснодарский край оказались самыми востребованными направлениями для бюджетного отдыха в предстоящем сентябре — проживание в регионах обойдется от 2,2 до 3,5 тысячи рублей за 10 дней. На третьем месте разместилась Ленинградская область.