Названы лучшие места России для романтического отдыха

Среди лучших мест в России, куда можно отправиться вдвоем в сентябре или октябре, оказались Евпатория, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В список направлений для романтических путешествий также попали Ростов-на-Дону, Воронеж и Москва. Кроме того, россияне назвали города Кисловодск, Саратов и Пряжа, а также гору Эльбрус.

Согласно аналитике, предоставленной сервисом, пары бронируют отдых в «бархатный» сезон от одной до десяти ночей и тратят на проживание от 1,6 до 9 тысяч рублей в сутки. При этом бюджетнее всего получится отдохнуть в Воронеже, а дороже всего — в карельском городе Пряжа.

Ранее в августе россиянам назвали самые дорогие направления внутри страны в предстоящем бархатном сезоне. Так, больше всего придется заплатить за отдых в поселке Пряжа и в Валдае.