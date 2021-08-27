Названы самые бюджетные направления для пляжного отдыха в бархатный сезон

Эксперты туристического рынка назвали самые бюджетные направления для пляжного отдыха в бархатный сезон в России и за рубежом. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Россиянам предложили отправиться в Крым, где антиковидные ограничения менее строгие, чем в Краснодарском крае, а море более теплое, чем в Калининградской области. Специалисты отметили рекордный спрос на полуостров — с начала года его посетили 5,67 миллиона гостей.

Как рассказала PR-директор компании «Интурист» Дарья Домостроева, среди заграничных курортов самый выгодный отдых будет в Турции — тур на семь дней на одного стоит от 60 тысяч рублей. Египет, наоборот, останется дороже на 30-40 процентов из-за менее широкой полетной программы.

Кроме того, специалисты посоветовали обратить внимание на Доминикану, Кубу и Мексику, куда можно улететь прямыми рейсами. Например, в Доминикане стоимость недели на двоих в отеле по системе «все включено» стартует от 129 000 рублей, а для въезда не нужно сдавать ПЦР-тест.

Ранее в августе российским туристам предложили слетать в Болгарию в бархатный сезон за 3,5 тысячи рублей. Билет из Москвы в Варну на 31 августа с вылетом из московского аэропорта Шереметьево можно купить за 3,3 тысячи рублей. Рейс выполняет авиакомпания Bulgaria Air.

