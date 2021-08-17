Россияне массово решили улететь из страны по трем направлениям в бархатный сезон

Российские туристы массово признались, что отдых в бархатном сезоне в зарубежных странах комфортнее, чем на отечественных курортах и выбрали три лучших направления для отпуска в начале осени. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, 13 процентов респондентов решили отправиться сентябре-октябре в Турцию, 9,5 процента опрошенных захотели улететь в Италию, девять процентов — в Грецию.

При этом другие пляжные направления, популярные среди российских туристов в 2021 году, также попали в список желанных мест для отдыха. Например, за Кипр проголосовали 8,3 процента, за Испанию — восемь процентов, за Египет — семь процентов.

Отдых в Черногории в бархатном сезоне предпочли четыре процента туристов, в Грузии — 3,5 процента, в Таиланде — 2,7 процента, в Абхазии — два процента. Для трех процентов участников опроса направление не имеет значения, мнения остальных россиян разделились.

При этом примерно половина опрошенных (47 процентов) признались, что путешествуют осенью чаще, чем летом. В таких поездках россияне ценят отсутствие толп туристов — так ответили 95 процентов респондентов. Комфортную погоду назвали 81 процент, более сниженные по сравнению с основным сезоном цены — 69 процентов.

Проводить отпуск осенью с семьей предпочитают 66 процентов россиян, в одиночку любят путешествовать 34 процента. Добираться до пункта назначения на автомобиле готовы 90 процентов путешественников, на самолете — 88 процентов, на автобусе — 10 процентов.

Ранее в августе сообщалось о лучших туристических направлениях для путешествий осенью. В списке оказались курорты Краснодарского края и Крыма, которые второй год подряд показывают хорошие показатели туристической активности на фоне нестабильной ситуации с коронавирусными ограничениями за границей.

