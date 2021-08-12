Россиянам назвали доступные направления для пляжного отдыха предстоящей зимой

Мальдивы, Шри-Ланку и Сейшелы назвали наиболее доступными странами для пляжного отдыха в предстоящем зимнем сезоне. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как пояснил генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, по данным направлениям возможен запуск новых рейсов. В частности, из-за высокого спроса туристов некоторые авиакомпании планируют нарастить перевозки на Мальдивы.

Эксперт также призвал не надеяться на скорое открытие стран Юго-Восточной Азии для россиян. По его словам, несмотря на заявления властей о готовности принимать туристов, в действительности «эти планы переносятся все дальше» из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«Любая вспышка инфекции приводит к тому, что эти планы отодвигаются все дальше или вводятся с таким расчетом, что попасть в эти страны можно только с признанными ВОЗ вакцинами», — отметил он.

Ранее в августе власти Таиланда изолировали остров Пхукет. Вакцинированные туристы, отдыхающие на курорте, теперь не могут контактировать с остальными жителями королевства и экспатами, проживающими в других провинциях. Новые ограничения действуют с 3 по 16 августа.

