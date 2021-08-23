Россиянам предложили слетать в Болгарию в бархатный сезон за 3,5 тысячи рублей

Российским путешественникам предложили слетать в Болгарию в бархатный сезон за 3,5 тысячи рублей. Такой информацией поделились эксперты портала Tourdom.ru, которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Так, самый бюджетный авиабилет в одну сторону с багажом Москва — Варна с вылетом из московского аэропорта Шереметьево 31 августа обойдется туристу в 3310 рублей, время в пути составит около 2,5 часа. Перевозку осуществляет чартерная авиакомпания Bulgaria Air.

При этом отмечается, что поездка туда-обратно по этому направлению обойдется в 24 139 рублей с ручной кладью, но без багажа. За 8913 рубля можно оформить багаж весом до 23 килограммов. Перелеты на маршруте будут выполняться российским авиаперевозчиком S7.

Авиасообщение России с Болгарией после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновлено с 28 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что власти республики ужесточили правила въезда для туристов из России. Теперь прибывающие в страну путешественники должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который должен действовать 72 часа до въезда.

