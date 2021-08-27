Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Кипре в бархатный сезон

В АТОР сообщили, что стоимость семидневной путевки на Кипр начинается от 40 тысяч рублей

Цены на отдых на курортах острова Кипр у российских туроператоров начинаются от 40 тысяч рублей. Оптимальную стоимость путевок в бархатный сезон назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно данным аналитиков, отечественные туристы смогут отдохнуть неделю в трехзвездочном отеле республики в сентябре за 40,9 тысячи рублей с человека. В эту стоимость входит перелет, трансфер, завтраки и медицинская страховка.

Чуть выше по стоимости обойдется проживание в гостинице категории четыре звезды — от 46 тысяч рублей с человека, а цена на отпуск в пятизвездочном отеле начинается от 70 тысяч рублей с человека.

В октябре стоимость пакетных туров снижается, и в качественном трехзвездочном отеле уже можно будет отдохнуть за 39,6 тысячи рублей с человека, в четырехзвездочном — за 44,5 тысячи рублей, а пятизвездочном — 69 тысяч рублей.

При этом, как отметили представители АТОР, на Кипре в это время года еще держится приятная погода, поскольку это самый южный остров в Восточном Средиземноморье.

«Осень на Кипре — востребованный у туристов сезон: море еще теплое, но уже ушла сильная жара. Устанавливается комфортная погода, которая держится до середины ноября. Цены на отели снижаются, многие начинают высылать спецпредложения: скидки доходят порой до 30 процентов», — пояснила руководитель департамента рекламы туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Ранее в августе выяснилось, что одним из самых востребованных маршрутов для отдыха летом 2021 года среди россиян оказался Кипр. По данным министерства туризма республики, российские путешественники совершили 84,4 тысячи поездок в республику в июне и 82 тысячи — в июле, что составило 45,8 и 28,2 процента соответственно от общего количества визитов в страну.