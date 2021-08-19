Россияне массово устремились в отпуск по одному маршруту летом 2021 года

Россияне массово устремились отдыхать на Кипр, составив 45,8 процента от всего турпотока

Одним из самых востребованных маршрутов для отдыха летом 2021 года среди россиян оказался Кипр. О том, что соотечественники массово устремились на остров, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министерство туризма республики.

Согласно данным ведомства, российские путешественники совершили 84,4 тысячи поездок в республику в июне и 82 тысячи — в июле, что составило 45,8 и 28,2 процента соответственно от общего количества визитов в страну.

Туристов из России, прибывших в отпуск на остров, в три раза больше, чем посетителей из Великобритании (9,8 процента от всего иностранного потока), в четыре раза — чем из Польши (7,6 процента), и в пять раз — чем из Израиля (5,4 процента).

По оценкам специалистов АТОР, количество прибытий россиян в республику в 2021 году может превысить 400 тысяч, что в четыре раза больше показателей за предыдущий год.

Отмечается, что наиболее популярными курортами Кипра среди путешественников из России являются Лимассол, Айя-Напа, Протарас, Пафос и Ларнака.

Ранее сообщалось, что российские отдыхающие массово устремились в отпуск в Грузию во время пандемии коронавирусной инфекции. Согласно данным Национальной администрации туризма республики, путешественники из РФ заняли второе место по количеству туристов в стране в июле, посетив ее более 25 тысяч раз.

