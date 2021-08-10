Россияне массово устремились на отдых в Грузию во время пандемии

Российские путешественники массово устремились на отдых в Грузию во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную администрацию туризма республики.

Согласно статистическим данным, в июле 2020 года соотечественники совершили четыре тысячи поездок в Грузию, что в шесть раз меньше по сравнению с аналогичным периодом текущего года, когда россияне посетили страну уже более 25 тысяч раз.

Отмечается, что туристический поток в республику восстановлен не полностью. Так, с января по июль 2021 года количество отдыхающих из России составило около 69 тысяч человек, что на 63,2 процента меньше, чем в прошлом году.

Также отмечается, что Россия находится на втором месте по числу совершенных поездок в Грузию. На первом месте расположилась Турция, граждане которой за семь месяцев текущего года 158 тысяч раз приезжали в республику. Третье место заняли туристы из Армении, посетившие страну 67 тысяч раз за аналогичный период.

Ранее в июле сообщалось, что туристы из России массово устремились на отдых на Кипр и составили почти половину всего туристического потока в популярную пляжную страну. Согласно данным министерства туризма республики, россияне заняли первое место по количеству отдыхающих на острове в июне, обеспечив 45,8 процента турпотока.