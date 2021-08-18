Россияне массово устремились на отдых в Абхазию

Спрос на туры в Абхазию увеличился на 20-25 процентов из-за ограничений на Кубани

Российские туристы устремились в Абхазию из-за новых ограничительных мер на курортах Кубани. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты туристической отрасли зафиксировали массовый интерес к популярной пляжной стране — за последние две недели спрос увеличился на 20-25 процентов. Однако из-за загруженности направления в конце августа и начале сентября до фактических бронирований доходит только пять процентов заявок.

По прогнозу специалистов туроператора «Русский Экспресс», хорошая погода в октябре может стать ключевым фактором, способным увеличить поток желающих посетить Абхазию.

Тем не менее, в компании «Мультитур» считают, что местный гостиничный сектор не сможет вместить всех непривитых россиян, отказавшихся от отпуска на Кубани, из-за ограниченного номерного фонда.

С 1 августа отели и санатории Краснодарского края принимают путешественников только при наличии у них сертификата о вакцинации от коронавируса. Данная мера не коснулась тех, кто имеет справку из медицинского учреждения о наличии противопоказаний к прививке.

Ранее в августе россияне назвали три самых желанных зарубежных направления для путешествия в бархатный сезон. Оказалось, что большинство туристов мечтает провести отпуск в Турции, на втором месте — Италия, на третьем — Греция.

