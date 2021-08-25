Россиянка назвала бюджетную альтернативу Греции и Кипру для отдыха

Российская туристка отдохнула в Тунисе, потратив на путевку на троих 97,5 тысячи рублей, и назвала его бюджетной альтернативной курортам Греции и Кипра. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Автор назвала отель уютным и ухоженным, отметив разнообразное питание и продуманную программу в спа-комплексе — за 100 долларов (примерно 7,3 тысячи рублей) она сходила на два сеанса антицеллюлитного массажа с обертываниями, а также на расслабляющий массаж с маской для волос.

«Чувствуется, что руководство отеля пытается сокращать расходы, но делает это не путем потери качества отдыха или сервиса», — добавила она.

Кроме того, россиянка приятно удивилась салоном, где сделала вместе с сыном временные татуировки хной — рисунок оставался ярким долгое время и почти не смывался водой.

Другое достоинство отеля, по мнению туристки, это чистые пляжи «без всяких вонючих куч». «Читали про множество медуз в море, которые к тому же больно жалят, но мы не застали их в большом количестве», — подчеркнула она.

«Если смешать Грецию и Кипр, а потом добавить щепотку Франции, то получится Тунис», — резюмировала путешественница и отметила на курорте «атмосферу Европы», которую можно заметить в архитектуре, климате и менталитете местных жителей.

Ранее в августе стало известно, что Россия и Тунис запланировали возобновить авиасообщение в ближайшее время. Как заявил чрезвычайный и полномочный посол Туниса Тарак бен Салем, в планах совершать около семи рейсов на курорт из Москвы и еще четыре из регионов.