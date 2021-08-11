Россия и Тунис обсудили возобновление авиасообщения в ближайшее время

Авиационные ведомства Туниса и России запланировали возобновить авиасообщение между странами в ближайшее время. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Туниса Тарак бен Салем, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам дипломата, страны договорились о необходимости возобновления авиасообщения еще 17 июня. В этот день стороны обменялись нотами и официальными письмами о назначении на регулярные и чартерные маршруты по меньшей мере одной российской авиакомпании, которая будет выполнять рейсы на курорты Туниса.

Посол отметил, что сейчас все зависит от решения Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который должен дать «зеленый свет» регулярным и чартерным перевозкам из России в Тунис. Согласно плану, авиаперевозчики смогут совершать около семи рейсов в неделю из Москвы на средиземноморское побережье, одного рейса из Санкт-Петербурга, и по три из Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Кроме того, Тарак бен Салем заявил, что в стране снижается заболеваемость COVID-19, что по его мнению, дает надежду на скорое открытие Туниса для россиян. В настоящее время все путешественники по приезде на курорт должны предъявить ПЦР-тест, однако посол не исключил в будущем возможность введения послаблений для вакцинированных туристов.

Также дипломат заверил, что политическая обстановка в стране «стабильная». Он сообщил, что на курортах и в столице все спокойно, рестораны, кафе, дискотеки и прочая туристическая инфраструктура работает в полном объеме.

«В случае полноценного открытия мы готовы обеспечить конкурентоспособные цены — в сравнении с другими массовыми пляжными направлениями, доступными россиянам», — заявил Тарак бен Салем.

Ранее в августе россиянам разъяснили правила въезда в Тунис. Так, при регистрации в аэропорту перед вылетом туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 72 часа до рейса — условие въезда в страну распространяется на всех путешественников, включая вакцинированных. Исключение сделано только для детей до 12 лет, которые освобождены от этой процедуры.