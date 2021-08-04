Россиянам разъяснили правила въезда в популярную пляжную страну

Россиянам разъяснили правила въезда в Тунис. Условия приема авиапассажиров в популярной пляжной стране опубликованы на сайте Росавиации.

Согласно документу, при регистрации в аэропорту перед вылетом туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 72 часа до рейса. Данную справку пассажиры должны показать и по прибытии в тунисские аэропорты.

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Отмечается, что правила распространяются на всех граждан России, включая вакцинированных. Исключение сделано только для детей до 12 лет, которые освобождены от этой процедуры.

В июле посольство России дало рекомендации туристам в Тунисе. Россиянам посоветовали не обращаться в диппредставительства или медицинские учреждения республики за помощью.

Ранее сообщалось, что президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра страны Хишама Машиши, приостановил работу парламента на 30 дней и отменил неприкосновенность всех депутатов республики. Решение было принято на фоне антиправительственных настроений и начавшихся массовых акций, направленных против распространения коррупции в Тунисе.

