Посольство России дало рекомендации туристам в Тунисе

В посольстве России заявили, что россияне на фоне ситуации в Тунисе, где временно заморожена деятельность парламента и введена армия, не обращались в диппредставительства или медицинские учреждения республики за помощью. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает ТАСС.

«По данным посольства России в Тунисе, обстановка в республике на данный момент в целом остается спокойной», — прокомментировали в дипломатическом представительстве, отметив, что данных по задержанию россиян по причине нарушения общественного порядка нет.

Кроме того, посольство дало ряд рекомендаций российским туристам. Так, следует временно избегать места скопления людей, запастись предметами первой необходимости, лекарствами, питьевой водой, продуктами питания и воздержаться от путешествий по стране. Также не следует производить фото- и видеосъемку сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Вдобавок в диппредставительстве обратили внимание на необходимость соблюдения гражданами России антикоронавирусных ограничений, действующих на территории Туниса. Среди них — комендантский час с 20:00 до 05:00 и запрет на свободное передвижение между провинциями.

Ранее стало известно, что президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра страны Хишама Машиши, приостановил работу парламента на 30 дней и отменил неприкосновенность всех депутатов республики. Решение было принято на фоне антиправительственных настроений и начавшихся массовых акций, направленных против распространения коррупции в Тунисе.