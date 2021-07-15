Россиянка отдохнула в Тунисе и описала страну словами «невероятно похож на Дубай»

Россиянка отдохнула в Тунисе за 38 тысяч рублей и осталась в восторге

Россиянка съездила на отдых в Тунис и осталась в восторге, пообещав себе «вернуться еще раз». Своими впечатлениями от курорта девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась туристка, ей удалось купить путевку за несколько дней до вылета — неделя отдыха в Тунисе ей обошлась в 38,6 тысячи рублей. Также девушка отметила, что раньше никогда не была в этой стране — но первое впечатление было приятным.

«Невероятно похоже на Кубу или Дубай. Очень чистый ухоженный пляж, прозрачное чистое море и пологий вход в воду», — добавила путешественница.

Еще одна вещь, которая «покорила» россиянку — спа-процедуры. Автор заявила, что ей понравилось их разнообразие — особенно она оценила талассо.

«Я думала, что после аюрведы на Шри-Ланке меня ничем не удивишь, но нет, удивили, еще и за небольшие деньги!», — восхитилась девушка.

Также путешественница сообщила, что из-за ковидных ограничений в городе работала не вся инфраструктура — некоторые рестораны и магазины были закрыты. Тем не менее, требования носить маски и комендантский час «не напрягали» россиянку.

Ранее в июле другая россиянка отдохнула в дешевом отеле в Тунисе и назвала его главную проблему. По словам туристки, пляж при гостинице почти не очищали от водорослей, которые выносило на берег. «Они лежат и "благоухают" тут кучами», — описала происходящее автор.

