Россиянка побывала в Тунисе и описала поездку фразой «отдыхали на полную катушку»

Россиянка провела отпуск в Тунисе и описала поездку словами «отдыхали на полную катушку». О своих впечатлениях от курорта она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметила туристка, ей удалось побывать на африканском курорте спустя больше года после покупки тура — изначально она купила путевку в Турцию, однако из-за пандемии поездку пришлось отложить. В итоге россиянке удалось перебронировать отпуск в Тунис.

Девушка рассказала, что по прилете в аэропорту выяснилось, что забронированный отель еще не открылся — тем не менее, ей предложили остановиться в другой гостинице, более высокой категории.

«Мы думали нас сейчас как переселенцев пихнут не в очень хороший номер или попросят денег, но нам дали шикарный двухкомнатный номер с видом на море. И это без каких-либо доплат!» — вспоминает автор.

Весь отпуск туристка отдыхала на территории отеля — она отметила разнообразное и вкусное питание, хороший сервис анимации и инфраструктуру гостиницы. Так, по ее словам, «даже не возникло и мысли куда-то ехать».

Россиянка призналась, что из-за грузопассажирского авиасообщения с Тунисом ощущала себя на «полулегальной основе». Тем не менее, она старалась «отдыхать на полную катушку».

Ранее в мае Власти Туниса заявили об отмене с 1 июня ПЦР-теста и карантина для привитых путешественников. Как отмечается, ослабление ограничений коснется и иностранных граждан, которые недавно переболели коронавирусом. Теперь для въезда в страну туристам понадобится сертификат вакцинации с QR-кодом или свидетельство, подтверждающее наличие заболевания, сроком не менее шести недель.