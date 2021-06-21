Россиянка отдохнула в Египте и Тунисе и выбрала лучший курорт

Российская туристка съездила в отпуск в Египет и Тунис и выбрала лучшую страну для отдыха. О плюсах и минусах каждого курорта она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась россиянка, стоимость туров на оба курорта была примерно одинаковой — от 120 тысяч рублей за двоих человек на десять дней. Тем не менее, лететь в Тунис ей пришлось на грузопассажирском рейсе, а в Египет на регулярном — однако после девушке предстоял шестичасовой трансфер из Каира на побережье, что, по ее словам, «не для слабонервных и тем более не для туристов с детьми».

Путешественница отметила, что в Тунисе ее порадовал «потрясающий» просторный номер, питание в отеле, «атмосфера комфорта» и отсутствие туристов. Главным минусом курорта она назвала запущенный пляж и грязное море из-за водорослей. «Красное море не сравнится со Средиземным, даже в половину», — добавила она.

Тем не менее, россиянка отдала свое предпочтение Египту. Туристка объяснила, что из-за большей загрузки организация отдыха там «на порядок выше» — в том числе и более широкий выбор развлечений за пределами отеля.

«Хотя Тунис я всегда любила больше, выигрывает явно Египет!» — заключила автор.

Ранее в июне россиянка перечислила самые популярные способы обмана туристов в Тунисе и Египте. Прежде всего девушка отметила, что в разных странах виды жульничества отличаются — если турки просто «бывают хитрыми», то арабы «обманут и глазом не моргнут».