Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку фразой «больше ни ногой»

Российская туристка съездила с семьей в Египет и описала путешествие фразой «больше ни ногой». Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Первым, что возмутило автора статьи, была проверка в аэропорту. «Всем пассажирам ощупывают голову, за ушами, подмышки, туловище, бедра, междуножье. Причем просят ставить поочередно ноги на подставку, чтобы ничего нельзя было утаить в штанах», — описала подробности блогерша.

Кроме того, после паспортного контроля всех путешественников отвели на еще один персональный досмотр, заставляя разуться и сканируя портативным металлодетектором.

Однако сильнее всего туристку разозлила попытка сотрудницы аэропорта изучить ее шейную цепочку с аметистом. По ее словам, египтянка начала «выкручивать» кристалл из оправы в надежде найти что-нибудь подозрительное.

Ранее в мае россиянка провела отпуск в Египте и пожаловалась на антисанитарию на местных рынка. Она рассказала, как на одном из базаров наблюдала грязь, неприятный запах, экскременты животных, а также гнилые фрукты, которые лежали на прилавках вместе со свежими продуктами.