МИД предупредил российских туристов в Тунисе об одной опасности

МИД России предупредил российских туристов в Тунисе об одной опасности на курорте — о местах массового скопления людей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что, несмотря на обострение политической ситуации в стране в последнее время, в столице государства и крупных городах сохраняется спокойная обстановка — транспортная инфраструктура и коммунальные службы функционируют в штатном режиме.

Тем не менее ведомство предостерегло российских туристов от посещения мест массового скопления людей и призвало проявлять осмотрительность, а также следить за информацией, размещаемой на сайте посольства России.

МИД России подчеркнуло, что надеется на урегулирование внутренних противоречий в Тунисе исключительно в рамках правового поля.

Ранее в июле посольство России дало рекомендации туристам в Тунисе. Так, россиянам посоветовали не обращаться в диппредставительства или медицинские учреждения республики за помощью.

Ранее стало известно, что президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра страны Хишама Машиши, приостановил работу парламента на 30 дней и отменил неприкосновенность всех депутатов республики. Решение было принято на фоне антиправительственных настроений и начавшихся массовых акций, направленных против распространения коррупции в Тунисе.

