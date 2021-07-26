В Тунисе ужесточили пограничный контроль

Власти Туниса ужесточили пограничный контроль в международном аэропорту, особое внимание уделяется выезжающим из страны, сообщает Mosaique FM.

Проводится тщательная проверка всех, кто пытается покинуть страну, — это делается для предотвращения поездок лидеров партий, политических деятелей и депутатов. У входов в здание аэропорта Тунис-Карфаген размещены силовики.

Ранее стало известно, что президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра страны Хишама Машиши, приостановил работу парламента на 30 дней и отменил неприкосновенность всех депутатов республики. Решение было принято на фоне антиправительственных волнений и начавшихся массовых акций, направленных против распространения коррупции в Тунисе.

Тунис занимает одно из первых мест в мире по числу жертв COVID-19. Медицинская система государства не справилась с перегрузками во время пандемии. Власти признали, что страна оказалась не готова к ухудшению эпидемиологической ситуации, и пообещали, что управлять кризисом будет армия.