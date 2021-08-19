Названы самые выгодные направления из московских аэропортов в сентябре

В предстоящем сентябре самые бюджетные авиабилеты за границу можно купить с вылетом из московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщается на сайте онлайн-сервиса по бронированию билетов Aviasales.

Билеты в Сербию стоят от 18 тысяч рублей, в Грецию — от 21 тысячи, в Болгарию — от 23 тысяч. На Мальдивы можно улететь за 36 тысяч рублей. Среди внутренних рейсов самыми дешевыми маршрутами назвали Москва — Краснодар и Москва — Казань, куда билеты из Домодедово обойдутся в четыре тысячи рублей.

При этом для полетов в Турцию и на Кипр самым выгодным аэропортом признали Шереметьево. Приобрести билеты можно за 18 тысяч рублей в обе стороны. Цена перевозки на Кубу стартует от 49 тысяч рублей.

Из аэропорта Внуково, наоборот, чаще встречаются недорогие рейсы по внутренним направлениям. Например, полет в Санкт-Петербург будет стоить от двух тысяч рублей, в Анапу — от трех тысяч, в Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар и Казань — по четыре тысячи.

Ранее в августе аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» объяснили любовь россиян к стоянию в очередях перед посадкой в самолет. Большинство респондентов (32 процента), участвующих в опросе, проголосовали за вариант «Скучно сидеть и ждать, а так процесс идет».