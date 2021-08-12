Отдыхающие в кредит россияне оказались любителями провести отпуск с шиком

Россияне, предпочитающие брать кредит на отдых, чаще всего останавливаются в отелях категории пять и четыре звезды. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование платежного онлайн-сервиса ЮMoney.

Отмечается, что почти половина россиян (42 процента), отдыхающих в долг, выбирают для отпуска дорогостоящие объекты размещения высшей категории. Гостиницы уровня четыре звезды полюбились 25 процентам, три звезды — 23 процентам. При этом номерам люкс и полулюкс отдают предпочтение 8 и 6 процентов путешественников соответственно, в основном туристы останавливаются в категории «Стандарт» (69 процентов).

Лидером направлений оказалась Турция — ее выбирают 45 процентов россиян. Второе место заняли российские курорты (31 процент). Также в рейтинг востребованных стран попали Танзания, ОАЭ, Куба, Египет, Абхазия, Кипр, Мальдивы и Мексика. Тем не менее в 2021 году специалисты отметили резкий рост оплаты отдыха на Имеретинском побережье (14 процентов) — Сочи опередил даже турецкую Анталью (13 процентов).

Эксперты уточнили, что средняя цена тура в Белек составляет 54,5 тысячи рублей, на Имеретинский курорт — 23,9 тысячи рублей, в Анапу — 22,6 тысячи рублей, в Абхазию — 24,9 тысячи рублей.

Кроме того, 71 процент туристов отправляются в кредитный отдых вдвоем, 20 процентов — в одиночестве, а 8 процентов — в компании из троих человек. Своих детей оставляют дома 55 процентов путешественников, 28 процентов бронируют отпуск на одного ребенка, а 15 процентов берут с собой двух детей.

Отмечается, что в среднем отдых «в долг» длится не дольше недели. Так, 48 процентов россиян проводят от семи до девяти ночей в таком отпуске, 19 процентов отправляются отдыхать на 10-12 ночей, такое же количество — на четыре-шесть ночей.

Ранее в августе эксперты туристической отрасли назвали главные преимущества турецких курортов над российскими. Отмечалось, что отечественные направления уступают отелям Турции по цене и качеству из-за организации отдыха по системе «все включено».