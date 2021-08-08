Объяснена любовь россиян к стоянию в очередях при посадке в самолет

Объяснена любовь россиян к стоянию в очередях перед выходом на посадку в самолет — чаще всего в них стоят из-за скуки. Такие данные были раскрыты в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Среди тех, кто готов стоять в очереди на посадку, большинство респондентов (32 процента) проголосовали за вариант «Скучно сидеть и ждать, а так процесс идет». 28 процентов пассажиров отметили, что делают это из-за страха пропустить рейс, а другие 25 процентов хотят успеть разложить ручную кладь на полке раньше попутчиков.

Каждый десятый стоит в очереди, потому что «все так делают» и еще пять процентов сослались на привычку из советского прошлого, которая побуждает их ждать вылет стоя.

При этом почти половина из опрошенных (46 процентов) уверяют, что никогда не стоят в очередях и заходят на борт воздушного судна последними.

Ранее в июле стали известны любимые привычки россиян на борту самолета. Во время полета 69 процентов туристов любят читать бортовые журналы, 57,5 процента отдают предпочтение фильмам и сериалам, а 41,8 процента выбирают книги.

