Огромная очередь из машин на въезде в Абхазию вызвала возмущение россиян

Огромная очередь из машин на российско-абхазской границе попала на видео. Ролик опубликовал Instagram-канал @sochi__today, освящающий события региона.

На кадрах, снятых очевидцем в понедельник, 2 августа, видна большая пробка из машин, стоящая на контрольно-пропускном пункте при въезде в Абхазию. Автомобили остановились друг за другом в несколько рядов, вся очередь растянулась на десятки метров. Автор ролика сообщил, что время записи видео — около семи часов утра.

Публикация вызвала возмущение пользователей в сети. «Года идут, а пробки те же», «Вас там не ждут», «Вся Россия приехала, что вы хотите-то», «Что хотели, то и получили», «Прут не только здоровые, но и больные, бесят просто», «Зачем себя так мучать? Сидите дома», «Приезжайте до шести утра, и будет вам счастье», — писали они.