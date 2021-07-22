Травмы россиян после экскурсии в Абхазии вызвали возмущение в сети

Российские туристы получили гематомы после джиппинга в Абхазии и сняли свои травмы на видео. Ролик, вызвавший возмущение среди пользователей сети, опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На кадрах видно женщину, которая сидит на пляже и демонстрирует ссадины, полученные в ходе поездки — багровые и фиолетовые синяки на ногах, руках и спине в районе лопаток.

«Экскурсия закончилась побоями. Отбиты легкие, печень. Яичники, кажется, тоже отбиты», — комментирует ситуацию россиянка.

Подписчики сообщества назвали путешественниц «нытиками» и пристыдили за несоблюдение правил безопасности. «Как можно ехать в экстрим-тур на джипах и удивляться синякам?», «Пить меньше надо», «А что они ожидали? Это не по проспекту в лимузине дефилировать», «Такое развлечение не для неженок», — писали юзеры.

