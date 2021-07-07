Россиянка побывала в Абхазии и дала рекомендации по безопасному отдыху в стране

Побывавшая на отдыхе в Абхазии россиянка дала несколько рекомендаций по безопасности на курорте. Информацией об этом она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница призвала «не забывать о том, что вы не в России» — она считает, что безопаснее будет избегать ночных прогулок, проявлять осторожность в нетуристических местах, выбирать соответствующую одежду вне пляжа, не ввязываться в конфликты с местными жителями и «убрать "понты"».

«Чтобы в Абхазии было безопасно отдыхать, надо и самим приложить к этому небольшие усилия», — заявила россиянка. Кроме того, туристка посоветовала быть осторожнее на дорогах — по ее мнению, водители в Абхазии «лихачи еще те».

«Хотя наша знакомая ездила с подругой на машине в мае и никаких ситуаций с водителями-девушками не произошло», — тем не менее отметила автор.

Также россиянка посоветовала бронировать жилье на проверенных сайтах и всегда читать отзывы об объекте размещения. В пример она привела историю своей знакомой, которая выбрала отель, предварительно не проверив информацию о нем в сети.

«В итоге нам пришлось искать новое место, даже не стали останавливаться на ночь. Деньги за два дня нам никто не вернул», — поделилась опытом туристка.

Ранее в июле эксперты предупредили россиян об опасности Абхазии как туристического направления. По мнению специалистов, на популярном курорте повысилась криминальная активность. Так, туроператоры заявили, что в последнее время в стране все чаще фиксируют случаи воровства и нападений на путешественников.