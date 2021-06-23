Россиянин побывал в Абхазии и поделился советами по безопасному отдыху

Российский путешественник, побывавший в 55 странах и во многих городах России, рассказал об «идеальном варианте» поездки в Абхазию. Своими советами по безопасному отдыху в «стране души» он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Прежде всего, россиянин напомнил туристам, что не стоит строить завышенные ожидания от сервиса в Абхазии. По его личному опыту, нужно «минимизировать» контакты с местными жителями и наслаждаться природными красотами.

«Как говорится, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Собираясь в эту страну, знайте, бегать за клиентом и угождать персонал не будет — абхазцы гордые», — заявил автор.

Путешественник порекомендовал избегать туристических мест и рынков, а также зазывал на экскурсии — по его словам, цены для приезжих завышаются в несколько раз, также можно приобрести некачественную продукцию.

«Никогда не покупайте в Абхазии вина на туристических рынках — все в пластиковой таре, что продается под видом "домашнего" — порошок, разбавленный техническим спиртом, который может быть опасен для здоровья. Мед тоже жуткая бадяга, не советую», — отметил россиянин.

Помимо прочего, блогер посоветовал путешествовать по Абхазии на собственном автомобиле, объясняя это удобством, возможностью «увидеть все в кратчайшие сроки» и экономией денег на экскурсии. Размещение в поездке, по мнению автора, лучше выбирать через онлайн-сервисы бронирования жилья.

Ранее в июне туристка из России побывала на отдыхе в Абхазии и рассказала о безопасности на курорте и об отношении местных жителей к русским. По мнению россиянки, обстановка в Абхазии «вполне спокойная» — например, она выразила сомнение, что на прогулке в горах или на пляжах безопасности туристов может что-то угрожать. Тем не менее, отношение местных жителей к русским автор описала словами «здесь не все так однозначно».