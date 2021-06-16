Россияне отдохнули в Абхазии и пожаловались на грубое отношение к туристам

Россияне, отдохнувшие в Абхазии, возмутились грубым отношением к туристам при заселении в отель и пожаловались на работников объекта размещения. Об их недовольстве рассказала сотрудница турагентства, ее отзыв публикует портал TourDom.

Так, руководитель компании «Дианик Тур» Диляра Кудряшова занималась размещением клиентов, которые планировали провести отпуск в четырехзвездочном отеле «Amra Park-Hotel & Spa» в Гагре. По ее словам, проблемы начались еще при бронировании номера — пытаясь подтвердить резерв по телефону, девушка столкнулась c резким ответом представительницы гостиницы. «Не звоните на этот номер, он личный!» — ответили ей.

Несмотря на то что в отель была направлена квитанция об оплате проживания, при въезде клиентов заселять отказались. «Ваш номер не оплачен, селить не будем, пока не оплатите», — сообщили им на ресепшене.

Как далее рассказала турагент, сотрудники объекта размещения так и не извинились перед путешественниками. «Да, это наша ошибка, мы ваших клиентов уже заселяем, успокойтесь. Мне некогда с вами разговаривать!» — процитировала их слова Кудряшова.

Кроме того, девушка добавила, что путевка стоила недешево для данного направления — за неделю отдыха туристы заплатили 108 тысяч рублей. «Я редко бронирую курорты Черноморского побережья. Для меня эта грубость была шоком», — резюмировала она.

Ранее в июне отдохнувший в Абхазии россиянин рассказал о неуважительном отношении к туристам. По его словам, его не раз пытались обсчитать в магазинах и кафе, требуя при этом заплатить чаевые. Помимо этого, мужчина упомянул навязчивых цыган, которые предлагали купить «бесполезные» сувениры.