Россиянка описала отдых в Крыму словами «грязь, мусор и хамство»

Российская туристка отдохнула в Крыму во время пандемии коронавируса и осталась недовольна путешествием. Своими впечатлениями от отпуска она поделилась с порталом «Рамблер. Путешествия».

Уточняется, что россиянка остановилась в одном из крупных санаториев на склоне горы Могаби неподалеку от Ялты.

«Вся Ялта — сплошная грязь, мусор и хамство!» — описала она свою поездку. По словам отдыхающей, условия размещения в регионе напоминают о советской эпохе — в частности, отсутствие ремонта, непрофессионализм и грубость персонала.

«Повара недовольные жизнью, накладывают еду руками, забирают остатки себе домой», — рассказала туристка, заключив, что не намерена когда-либо возвращаться на курорт или кому-то советовать сюда приезжать.

В свою очередь еще одни туристы заявили, что также остались неудовлетворены жильем в Ялте — в частности, из-за проблем с заселением. «Вы приедете, по адресу нет никакого отеля, вам скажут, что предыдущие жильцы не выехали и вам могут только предложить поехать в другой отель», — пояснили они.

29 сентября сообщалось, что республика Крым оказалась популярнее Турции среди российских туристов в 2020 году. С 1 июля полуостров посетили 3,5 миллиона туристов, из которых 2,1 миллиона приехали в регион в августе. Наиболее востребованными курортами республики стали Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка.

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