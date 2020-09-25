Жители Крыма раскритиковали приезжих россиян и сочли их необразованными

Жители Крыма раскритиковали поведение приезжающих на местные курорты российских туристов и сочли их необразованными. Об этом пишет «Крым. Реалии».

К примеру, по словам экскурсовода Светланы, отдыхающие из Казани не знали, что Крым — это республика, а не город. Она также добавила, что туристам в этом году «было мало что интересно». «Людям нужно поесть, попить и поваляться на море, то есть они необразованные», — пояснила она.

Кроме того, турагент отметила, что приезжающие на машинах отдыхающие не хотели платить за автобусные экскурсии, а требовали рассказать, как им осмотреть достопримечательности бесплатно. При этом она подчеркивает, что, когда Крым входил в состав Украины, на отдых ехали на поездах «интеллектуальные люди», которые интересовались местной культурой.

Продавщица сувениров Анна в свою очередь назвала сезон 2020 года неудачным, поскольку из-за карантинных ограничений ее лавка была закрыта в мае и июне. Помимо этого, увеличились цены на аренду помещений, в связи с чем заработки торговцев были слабыми. При этом туристы жаловались на высокие цены, однако Анна отвечала, что в Крыму и Москве теперь единая ценовая политика.

Согласно материалу, в нынешнем году также пострадали жители, которые сдают частные квартиры и дома, так как россияне предпочитали бронировать гостиницы.

В то же время жительница республики и блогер Алена Бардовская заявила, что в августе Ялта была переполнена туристами. «Рассказывают, что при Украине на набережной Ялты люди аж плечами друг о друга терлись. Накануне была ситуация один в один», — рассказала она.

В сентябре россиянин назвал главные плюсы отдыха в Крыму в бархатный сезон. Среди плюсов отдыха на курорте в это время турист отметил так называемое «продление лета», а также снижение цен на перелеты и проживание.