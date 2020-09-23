Россиянин назвал главные плюсы отдыха в Крыму в бархатный сезон

Российский турист побывал в Крыму в бархатный сезон и поделился впечатлениями от отпуска. Рассказ появился в его блоге «Крым Турист» на платформе «Яндекс Дзен».

Среди плюсов отдыха на курорте в это время путешественник выделил так называемое «продление лета», поскольку в Крыму хорошая погода сохраняется минимум до 15 сентября, а также уменьшение количества отдыхающих. По его наблюдениям, в основном в указанный период туда приезжают взрослые пары, а не семьи с детьми.

Кроме того, по словам туриста, в сентябре снижается стоимость авиаперелета — примерно на треть по сравнению с летними ценами — и проживания, так как в отелях освобождается множество мест.

Автор блога также отметил, что из-за отсутствия большого скопления туристов на пляжах становится просторнее, как и во время экскурсионных программ. Вдобавок нет очередей в точках питания, уменьшается загруженность общественного транспорта.

Помимо этого, россиянин добавил, что осенью в Крыму можно выйти на прогулку даже в солнечный день. Несмотря на то что солнце на полуострове в сентябре не такое агрессивное, море остается теплым, поскольку успело достаточно прогреться за летние месяцы.

Ранее в сентябре россиянка описала отдых на Кубани словами «больше туда не приеду». Она рассказала, что на пляжах все туалеты были платные, в связи с чем многие отдыхающие пользовались удобствами в прибрежных кафе. Главным минусом отпуска при этом туристка назвала ротавирус: во время отдыха заболела ее сестра.