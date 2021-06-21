Побывавшая в Абхазии туристка рассказала об отношении местных к русским

Туристка из России побывала на отдыхе в Абхазии и рассказала о безопасности на курорте и об отношении местных жителей к русским. Своими размышлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению россиянки, обстановка в Абхазии «вполне спокойная» — например, она выразила сомнение, что на прогулке в горах или на пляжах безопасности туристов может что-то угрожать.

«Но ночью по частному сектору одна бы ходить не стала. Впрочем, как и не стала бы этого делать на курортах Краснодарского края», — добавила туристка.

Тем не менее, отношение местных жителей к русским автор описала словами «здесь не все так однозначно». Так, по словам путешественницы, в Абхазии действительно можно почувствовать негатив к отдыхающим из России.

«Нам встречались люди, которые даже не пытались скрыть своего отношения к русским и России в целом. Оказывается, мы им что-то должны, а вот что и почему никто так и не ответил», — призналась девушка.

Однако россиянка пояснила, что такое отношение встречается не всегда — большинство местных жителей отзывчивы и дружелюбны к приезжим. Кроме того, она заметила, что вдали от туристических курортов и больших городов «люди становятся более искренними».

«Именно в таких местах ты понимаешь, почему Абхазию называют страной души», — подытожила россиянка.

Ранее в июне россиянин съездил в Абхазию и развеял стереотипы об обмане приезжих, которые сформировались у его соотечественников. Так, путешественник рассказал, что на страну обычно льется слишком много необоснованного негатива.