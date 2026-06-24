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12:11, 24 июня 2026Спорт

РФС объявил о новых правилах на сезон-2026/2027

РФС обновил правила на сезон-2026/2027: На замены отведут не более десяти секунд
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) объявил о новых правилах на сезон-2026/2027. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Нововведения будут касаться четырех аспектов игры. На замены отведут не более десяти секунд, в случае задержки выход запасного игрока отложат на одну минуту. Помимо этого, на ввод мяча из-за боковой и от ворот будут давать до пяти секунд.

Также в товарищеских матчах разрешат проводить до восьми замен (по согласованию команд — до 11). А система видеоассистента рефери (VAR) сможет вмешиваться в эпизоды со второй желтой карточкой и неправильно назначенными угловыми.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Зенит», набравший 68 очков в 30 матчах. Кубок страны завоевал «Спартак». В финале турнира красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

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