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12:08, 24 июня 2026Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области

Минобороны России заявило о контроле над поселком Иволжанское в Сумской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Иволжанское в Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения российской группировки войск «Север».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска поджимают ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, в Донецкой Народной Республике почти взят под контроль один из ключевых городов Донбасса — Константиновка. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные сил России «долбят противника на фронте каждый божий день» и в результате придут «туда, куда нужно».

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