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Силовые структуры
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12:07, 24 июня 2026Силовые структуры

Получивший пенсию россиянин дважды выстрелил в голову почтальону и сбежал

Дважды стрелявшего в почтальона россиянина задержали спустя 29 лет после преступления
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Свердловский районный суд Иркутска приговорил к 15 годам строгого режима 65-летнего жителя Иркутска за расправу над доставлявшим пенсию почтальоном в 1997 году. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным следствия, весной 1997 года разносчица пенсии пришла в общежитие Иркутска, при этом с собой у нее было около 6 миллионов рублей (до деноминации рубля — прим. «Ленты.ру»). Когда женщина пришла к нему, он забрал пенсию, а затем выхватил ружье и дважды выстрелил в голову разносчице, после чего забрал наличность и сбежал.

Мужчина был задержан лишь в марте 2026 года при участии полиции, когда после повторного изучения материалов уголовного дела следователи установили трех ключевых свидетелей расправы.

Ранее сообщалось о том, как кровавую расправу над жителями Сахалина на заброшенной дороге раскрыли через 18 лет

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