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Силовые структуры
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13:57, 10 июня 2026Силовые структуры

Россиянин пролил кровь четырех человек за металл и спрятался на 18 лет

Кровавую расправу над жителями Сахалина на заброшенной дороге раскрыли через 18 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

На Сахалине 18 лет спустя установили личность подозреваемого, учинившего расправу над четырьмя местными жителями. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

25 мая 2008 года четверо мужчин на автомобиле выехали в лесной массив в Холмском районе, где была заброшенная железная дорога, которую они собрались пустить на металл. После того как они не вернулись, начались поиски, которые привели к их перевернутому автомобилю, рядом нашли тела двоих из них с огнестрельными ранениями, вокруг была кровь. Еще два мужских тела найти так и не удалось.

Годы спустя, работа следователей-криминалистов позволила напасть на след подозреваемого, которым оказался 43-летний житель района. Выяснилось, что он вступил с мужчинами в конфликт из-за металла и лишил их жизни из имевшегося у него огнестрельного оружия. Не желая быть пойманным, он спрятался за пределами региона.

Подозреваемый объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Волгограде предстанет перед судом россиянин, совершивший заказную расправу 27 лет тому назад.

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