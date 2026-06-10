Россиянин пролил кровь четырех человек за металл и спрятался на 18 лет

Кровавую расправу над жителями Сахалина на заброшенной дороге раскрыли через 18 лет

На Сахалине 18 лет спустя установили личность подозреваемого, учинившего расправу над четырьмя местными жителями. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

25 мая 2008 года четверо мужчин на автомобиле выехали в лесной массив в Холмском районе, где была заброшенная железная дорога, которую они собрались пустить на металл. После того как они не вернулись, начались поиски, которые привели к их перевернутому автомобилю, рядом нашли тела двоих из них с огнестрельными ранениями, вокруг была кровь. Еще два мужских тела найти так и не удалось.

Годы спустя, работа следователей-криминалистов позволила напасть на след подозреваемого, которым оказался 43-летний житель района. Выяснилось, что он вступил с мужчинами в конфликт из-за металла и лишил их жизни из имевшегося у него огнестрельного оружия. Не желая быть пойманным, он спрятался за пределами региона.

Подозреваемый объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Волгограде предстанет перед судом россиянин, совершивший заказную расправу 27 лет тому назад.