Волгоградский киллер ответит за расправу над мужчиной и женщиной спустя 27 лет

В Волгограде предстанет перед судом россиянин, совершивший заказную расправу 27 лет тому назад. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в 1998 году киллер получил заказ на жителя Волгограда. Он организовал скрытое наблюдение за потерпевшим, изучил маршруты его передвижения, образ жизни и используемый автомобиль и приобрел для преступления пистолет с глушителем. Вечером 7 июня 1998 года он заметил, как его цель вместе с женщиной заехала на малолюдный участок местности. Обвиняемый подошел к автомобилю, открыл заднюю правую пассажирскую дверь и произвел не менее двух прицельных выстрелов в мужчину, а затем открыл огонь и по женщине, чтобы не оставлять свидетелей.

Два огнестрельных ранения, полученных мужчиной, оказались не совместимыми с жизнью. Женщина же, получив ранение шеи, смогла выжить. Следователи рассказали, что хотя с момента преступления прошло много лет, благодаря комплексу следственных действий удалось восстановить картину случившегося и, собрав доказательную базу, установить причастность обвиняемого.

Следователи продолжают работу над установлением личности заказчика преступления. Уголовное дело в отношении киллера направлено в суд для рассмотрения по существу.