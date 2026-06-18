Мендель: Удар БПЛА ВСУ по автобусу с детьми может спровоцировать эскалацию

Удар беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Брянской области может спровоцировать новый виток эскалации конфликта. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«История с беспилотником, ударившим по автобусу, перевозившему белорусских детей на территории России, может спровоцировать новый опасный виток эскалации войны», — прокомментировала Мендель.

Украинские беспилотники атаковали автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области 17 июня. Участники детской футбольной команды из белорусского города Гомеля направлялись на отдых в Геленджик. В общей сложности в автобусе было 44 человека, включая 28 детей. Восемь человек, в том числе шесть детей, госпитализировали. Еще одну женщину спасти не удалось.