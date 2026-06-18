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22:42, 18 июня 2026Мир

Путин отреагировал шуткой на заминку с переводчиком

Путин пошутил про уставшего переводчика на переговорах с премьером Камбоджи Манетом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на заминку с переводчиком, которая случилась на переговорах с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Российский лидер обратил внимание на отсутствие синхронного перевода в начале разговора с премьером. У его собеседника в наушнике отсутствовал перевод. Тогда Путин спросил Манета по-английски, все ли в порядке. Он пошутил, что переводчик, вероятно, устал за время саммита Россия-АСЕАН.

«Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал. Сейчас мы его найдем», — сказал Владимир Путин на русском языке.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков уведомил службу протокола, что в аудиоканале для синхронного перевода с русского языка «глухо». Кто-то из членов российской делегации пошутил, что у переводчика закончился рабочий день, и президент РФ оценил юмор.

Хун Манет предложил, чтобы в качестве переводчика выступил один из членов его делегации, но Владимир Путин предложил дождаться профессионала. «Он потребует от вас двойную заработную плату. Лучше пускай переводчик», — снова пошутил он.

Вскоре вопрос с переводом решился.

Ранее Путину передали «большой горячий привет» от одного президента на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани.

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