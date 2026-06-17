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21:37, 17 июня 2026Мир

Путину передали «большой горячий привет» от одного президента

Путину передали «большой горячий привет» от Эрдогана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передал ему привет от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат поблагодарил главу Кремля за возможность встретиться. «Пользуясь случаем, передаю вам большой горячий привет от господина президента Турции», — добавил он. Встреча прошла на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани.

Ранее стало известно, что в Турции ожидают визит Путина. Источник из числа турецких дипломатов добавил, что приглашение на высшем уровне российскому лидеру уже поступило. При этом он подчеркнул, что даты визита не определены.

Последний раз Путин и Эрдоган лично встречались в декабре 2025 года в Ашхабаде.

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