Песков раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи обсудили ситуацию вокруг Украины. Детали переговоров поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«[Между президентами] состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам», — сообщил представитель Кремля.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили международную повестку дня и контакты России и Турции. По словам Пескова, Путин и Эрдоган сошлись во мнении, что между государствами нет «существенных проблем», а отношения двух стран развиваются «очень хорошо».

Ранее Песков заявил, что Путин и Эрдоган обсудил планы Европейского союза (ЕС) по бессрочной блокировке российских замороженных активов, которые он назвал «грандиозным жульничеством».