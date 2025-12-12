Реклама

14:18, 12 декабря 2025

Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы

Песков: Путин и Эрдоган обсудили планы ЕС по блокировке российских активов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Ашхабад обсудил с турецким коллегой Реджеп Тайипомом Эрдоганом планы Европейского союза (ЕС) по бессрочной блокировке российских замороженных активов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами», — сказал представитель Кремля о повестке встречи.

Глава России прибыл в столицу Туркменистана для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что руководство ЕС намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.

