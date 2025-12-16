Реклама

В Турции рассказали об ожидаемом визите Путина

Источник РИА Новости: Турция ожидает визита Путина в 2026 году
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Турция ожидает визита президента России Владимира Путина в 2026 году. Об этом заявил источник РИА Новости из числа турецких дипломатов.

«Мы ожидаем этого визита, надеемся, что в следующем году он будет реализован», — заявил дипломат.

Собеседник агентства добавил, что приглашение российскому лидеру уже озвучено на высшем уровне. При этом он подчеркнул, что даты визита на данный момент не определены.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он сообщил своему собеседнику, что ждет его в Анкаре «в любой момент». По словам турецкого лидера, была достигнута договоренность о скорой встрече, а Путин заверил, что выполнит это обещание.

