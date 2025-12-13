Эрдоган рассказал об обещании Путина

Эрдоган: Переговоры с Путиным в Ашхабаде были успешными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным были успешными. Его слова передает канал NTV.

По словам Эрдогана, в Ашхабаде он провел «успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу» с Путиным. В ходе встречи турецкий лидер заявил российскому коллеге, что ждет его с визитом «в любой момент».

«Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: "Я выполню свое обещание"», — рассказал Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что Черное море не должно быть ареной для «сведения счетов» России и Украины.