Володин оценил возможность приезда парламентариев США в Россию

Володин: Американские парламентарии могут осенью приехать в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что визит американских парламентариев в Россию может состояться осенью. Его заявление приводит РИА Новости.

По его словам, диалог по этому вопросу ведется по линии МИД России, и американские коллеги проявляют интерес к такой поездке.

В конце марта делегация депутатов Госдумы в составе Вячеслава Никонова, Светланы Журовой, Бориса Чернышова, Михаила Делягина и Владимира Исакова посетила Вашингтон. Это был первый визит российских парламентариев в США за последние годы.

18 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время.