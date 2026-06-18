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11:34, 18 июня 2026Мир

Кремль анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Ушаков: Уиткофф и Кушнер посетят Россию в ближайшее время
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Оба переговорщика — и Кушнер, и Уиткофф — в ближайшее время посетят Россию», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, конкретные даты визита в Москву в настоящее время не определены. Он отметил, что Уиткофф и Кушнер пока сосредоточены на вопросе соглашения с Ираном.

14 июня Ушаков также сообщал о скором визите американских переговорщиков в Россию.

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