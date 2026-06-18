Писториус анонсировал крупные военные поставки Украине

Писториус: Берлин выделит Киеву трехзначное число ракет «воздух — воздух»

Германия выделит Киеву «трехзначное» число ракет «воздух — воздух» из собственных запасов. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Мы поставили Украине еще одну систему IRIS-T. Совсем недавно мы также ускорили поставку управляемых ракет IRIS-T версий SLS и SLM. Кроме того, мы поставим из собственных запасов трехзначное число ракет "воздух — воздух"», — отметил политик.

По словам Бориса Писториуса, Берлин согласился выделить 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3 в рамках программы Jump Start.

Ранее сообщалось, что Украина и ФРГ договорились о совместном производстве наземных роботизированных комплексов TerMIT. Об этом рассказал Писториус.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заключении сделки о совместном производстве дронов с Литвой.

Также сообщалось, что правительство Норвегии в 2026 году выделит на закупку морских беспилотников для Украины 127 миллионов долларов (1,2 миллиарда норвежских крон).