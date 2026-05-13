19:07, 13 мая 2026

Зеленский рассказал о заключении сделки по дронам с двумя постсоветскими странами

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заключении сделки о совместном производстве дронов с Литвой в рамках инициативы Drone Deal. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.

«Соглашение должно укрепить оборону обеих наших стран, и важно, что оно основано на принципе взаимности: мы поддерживаем наших партнеров, которые реально и ощутимо поддерживают нашу оборону», — написал Зеленский.

Украинский лидер также встретился с премьер-министром Латвии Эдгаром Ринкевичем. С ним Зеленский обсудил лишь потенциальное заключение сделки по дронам, целью которой станет создание «многоуровневой системы защиты неба».

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс заявит России протест из-за массированной ночной атаки по Украине, осуществленной после окончания перемирия. По его словам, Москва якобы не продемонстрировала стремления к завершению конфликта во время перемирия.

