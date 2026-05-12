Бывший СССР
14:03, 12 мая 2026

Литва пригрозила России из-за атаки на Украину после окончания перемирия

LRT: Глава МИД Литвы Будрис заявил протест из-за ночной атаки РФ по Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва заявит России протест из-за массированной ночной атаки по Украине, осуществленной после окончания перемирия. Об этом заявил глава МИД республики Кястутис Будрис, передает издание LRT.

«Литва последовательно вызывает российского представителя в МИД для выражения решительного протеста в связи с действиями России и напоминания об обязанности соблюдать нормы международного права, и сделает это вновь во вторник», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность в том, что Россия якобы не продемонстрировала стремления к завершению конфликта во время перемирия.

Ранее Будрис призвал Европу оказывать на Россию давление, а не вести с ней переговоры. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что переговорщиком между РФ и Европейским союзом мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

