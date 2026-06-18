Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 18 июня 2026Мир

Германия и Украина договорились о совместном производстве наземных дронов

Писториус: Германия и Украина договорились о совместном производстве НРК TerMIT
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Украина и ФРГ договорились о совместном производстве наземных роботизированных комплексов (НРК) TerMIT. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по обороне Украины, трансляция доступна на YouTube-канале NATO News.

«Украинская и немецкая компании договорились о совместном производстве наземных роботизированных комплексов», — сказал он.

По словам Писториуса, необходимые производственные мощности будут созданы в Германии, а затем НРК будут поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заключении сделки о совместном производстве дронов с Литвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Российский боец СВО пережил два прилета ракет Storm Shadow

    Во Франции напали на завод по производству дронов для Украины

    Россиянам назвали помогающий от запора летом продукт

    Верховный лидер Ирана одобрил подписание соглашения с США

    В Москве простились с Татьяной Плетневой

    Раскрыта неочевидная польза мастурбации

    Россияне увидят серебристые облака и сближение Луны и Юпитера

    Возглавлявшая рейтинг Pornhub актриса снялась в рекламе одежды

    «Радио Судного дня» передало две шифровки с загадочными словами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok