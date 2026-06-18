Германия и Украина договорились о совместном производстве наземных дронов

Писториус: Германия и Украина договорились о совместном производстве НРК TerMIT

Украина и ФРГ договорились о совместном производстве наземных роботизированных комплексов (НРК) TerMIT. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по обороне Украины, трансляция доступна на YouTube-канале NATO News.

«Украинская и немецкая компании договорились о совместном производстве наземных роботизированных комплексов», — сказал он.

По словам Писториуса, необходимые производственные мощности будут созданы в Германии, а затем НРК будут поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заключении сделки о совместном производстве дронов с Литвой.